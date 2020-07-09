Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bin 822'ye ulaştı - Son Dakika

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bin 822'ye ulaştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 22 bin 822'ye yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 22 bin 822'ye yükseldi.

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Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 320 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 854 artarak 22 bin 822'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 129 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 bin 564 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı da kaydedildi.

Gana Anayasa Mahkemesinde tespit edilen 7 Kovid-19 vakasının ardından mahkeme çalışmalarına 2 ay ara verdi.

Ülkede başkent Akra 12 bin 560, Ashanti 4 bin 824, Western 2 bin 45 ve Central 1064 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 480 bini aşarken, 11 bin 407 kişi hayatını kaybetti.

Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 03:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bin 822'ye ulaştı - Son Dakika
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