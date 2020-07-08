Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bine yaklaştı - Son Dakika

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 22 bine yaklaştı.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 22 bine yaklaştı.

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 315 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 48 saatte 891 artarak 21 bin 968'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 17 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 129'a çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 17 bin 156'ya ulaştığı ifade edildi.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, vakalara ilişkin yaptığı açıklamada, yeni vakaların bazılarının daha önce yapılan testlerden olduğunu belirtti.

Kuma-Aboagye, Kovid-19'un gerçek olduğunu ve halka virüse karşı alınan tedbirlere uymaları çağrısında buldu.

Gana'da başkent Akra, Ashanti, Western ve Central, en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 510 bini aştı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 bine yaklaştı.

Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 02:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bine yaklaştı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:42 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü 10:57 ABD, TikTok ve diğer Çin kaynaklı uygulamaları yasaklanmayı düşünüyor 10:55 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:31 Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı 10:13 Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
00:27
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
20:19
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
17:03
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 03:07:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bine yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]