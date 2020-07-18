Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 572, iyileşenlerin sayısı 22 bin 915 oldu - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 26 bin 572'ye çıkarken bunların yaklaşık yüzde 86'sı iyileşti.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 342 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 447 artarak 26 bin 572'ye ulaştığı, bunlardan 22 bin 915'inin iyileştiği belirtildi.

Son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 144'e yükseldiği ifade edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 688 bini aşarken 14 bin 741 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 364 bin 370 oldu.