Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bini geçti - Son Dakika

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bini geçti

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 26 bin 125'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 26 bin 125'e yükseldi.

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Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 340'a yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.


Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 695 artarak 26 bin 125'e çıktığı belirtildi.


Ülkede Kovid-19 nedeniyle 129 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, 22 bin 270 kişinin de iyileştiği aktarıldı.


Açıklamada, son 4 günde virüs kaynaklı ölüm olmadığı da kaydedildi.


Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, "Kovid-19'un gerçek olduğunu" belirterek salgın tedbirlerine uyulması çağrısında buldu.


Ülkede başkent Akra 13 bin 986, Ashanti 5 bin 277, Western 2 bin 190 ve Central 1131 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.


Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 646 bini aşarken 14 bin 378 kişi hayatını kaybetti.

Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 03:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bini geçti - Son Dakika
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