Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bini aştı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 28 bin 430'a yükseldi.



Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 347 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.



Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 763 artarak 28 bin 430'a ulaştığı kaydedildi.



Son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 153'e yükseldiği bildirilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 24 bine çıktığı ifade edildi.



Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 742 bini aşarken, 15 bin 512 kişi hayatını kaybetti.