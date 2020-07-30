Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bini aştı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 35 bin 142'ye yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede şu ana kadar 382 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı. Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 736 artarak 35 bin 142'ye çıktı. Son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 175 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 31 bin 286'ya ulaştı.

Ülkede artan vaka sayılarına rağmen salgına karşı alınan önlemler hafifletilerek bayram namazı kılınmasına izin verildi.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 900 bine yaklaştı, 18 bin 926 kişi hayatını kaybetti.