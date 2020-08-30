Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 bin 205'e yükseldi.
Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 439 bin 246 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Ülkede vaka sayısının son 48 saatte 256 artarak 44 bin 205'e ulaştığı kaydedildi.
Son 48 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 276'ya çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 42 bin 777 olduğu ifade edildi.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 243 bini geçerken, 29 bine yakın kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 20:05 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 44 bini aştı - Son Dakika