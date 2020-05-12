Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 5 binin üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetler Direktörü Dr. Patrick Kumah Aboagye, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 427 artarak 5 bin 127 olduğunu bildirdi.

Ülkede şimdiye kadar 22 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Aboagye, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 494'e yükseldiğini kaydetti.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ülkede salgınla mücadele kapsamında alınan toplu etkinlik yasağının mayısın sonuna kadar uzatıldığını, okulların kapalı kalacağını açıkladı.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra vaka sayısı artmaya başladı.

Afrika kıtasında vaka sayısı 66 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı ise son 24 saatte 3 binden fazla artarak 66 bin 373'e çıktı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 artarak 2 bin 336 ulaştı. Şimdiye kadar 23 bin 95 kişi de sağlığına kavuştu.