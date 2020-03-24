Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika
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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 52'ye yükseldi

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakaların sayısı 52'ye yükseldi.

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 52'ye yükseldi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakaların sayısı 52'ye yükseldi.

Gana Sağlık Bakanı Kweku Agyeman-Manu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan 185 testten 27'sinin pozitif çıktığını belirtti.

Agyeman-Manu, "Görülen yeni vakalara yurt dışından gelen kişilerde rastlandı ve böylece vaka sayısı 52'ye çıktı." dedi.

Ülkede 2 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini anımsatan Agyeman-Manu, virüsün yayılmaması için başkent Akra'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Nijerya'da Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Kyari'de de Kovid-19 belirlendi

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Abba Kyari'ye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Almanya ve Mısır ziyaretinden dönen Özel Kalem Müdürü Kyari, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nde test yaptırdı.

Kyari'nin testi pozitif çıkarken, beraberindeki yetkilerin testleri de devam ediyor.

fahrettin koca, Nijerya, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:04 Kaynak: AA

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