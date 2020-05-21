Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 6 binin üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 184 bin 343 Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Salgının ülkenin 16 bölgesinden 14'üne yayıldığı vurgulanan açıklamada, şimdiye kadar toplam 6 bin 96 Kovid-19 vakası görüldüğü ve bunlardan 533'ünün doktor olduğu bildirildi.

Açıklamada, 31 kişinin hayatını kaybettiği, iyileşenlerin sayısının ise 1773 olduğu kaydedildi.

Afrika kıtasında vaka sayısı 66 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı ise son 24 saatte 3 bin 500'den fazla artarak, 91 bin 598'e çıktı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 78 artarak 2 bin 336 ulaştı. Şimdiye kadar 35 bin 808 kişi de sağlığına kavuştu.