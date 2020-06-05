Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini aştı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 185 bin Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 283 artarak 9 bin 168'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 42'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 457'ye yükseldiği ifade edildi.

Gana'da vaka sayısının en fazla olduğu bölgeler, başkent Akra, Ashanti, Western ve Central oldu.