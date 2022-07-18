Gana'da "Marburg humması" salgınında 100'e yakın kişi karantinaya alındı

Gana'da "Marburg humması" salgınının ilan edilmesinin ardından 100'e yakın kişi karantinaya alındı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Ashanti bölgesinde iki kişide Marburg hummasının tespit edilmesinin halk arasında paniğe yol açtığı belirtildi.

Ülkede virüsün yayılma riskini azaltmak için çalışmalara başlandığı ifade edilen açıklamada, şimdiye kadar salgın nedeniyle 100'e yakın kişinin karantinaya alındığı kaydedildi.

Gana'nın Ashanti bölgesinde ayın başlarında hayatını kaybeden 2 kişide Marburg humması tespit edilmişti. Ancak salgının doğrulanması için Senegal'deki bir laboratuvara örnek gönderilmiş, sonuçlar pozitif çıkmıştı.

Ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyor

Ebola'nın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişebiliyor.

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg vakası görüldü.

Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmemişti.