Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Kaynak: AA

Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gana'da maymun çiçeği vakası 30'a çıktı - Son Dakika

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