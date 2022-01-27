Gana'da mecliste Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mecliste aşı yaptırma zorunluluğu getirildi.

Gana Meclis Başkanı Alban Bagbin, yaptığı açıklamada, sağlık uzmanlarının tavsiyelerine göre Kovid-19'la başa çıkmak için aşının güvenilir yolu olduğunu belirtti.

Bagbin, Kovid-19 aşısı kanıtı olmadan hiç kimsenin meclisin içindeki herhangi bir ofise girmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Tüm meclis üyeleri ve milletvekillerinin aşı olmak zorunda olduğunu altını çizen Bagbin, "Tıbbi uzmanlar, aşının iki dozunu aldıktan sonra bile, virüse karşı takviye aşı yapılması gerektiğini şiddetle tavsiye ettiler." dedi.

Gana'da daha önce Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında liselerde aşı yaptırma zorunluluğu getirilmişti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da şimdiye kadar toplumun yüzde 16,5'ine aşı uygulanmış durumda.

Ülkede yeniden başlatılan aşı kampanyası çerçevesinde şubattan itibaren hükümet ile sağlık çalışanları da dahil hedeflenen gruplar için aşı zorunlu hale gelecek.

Gana'da salgının başlangıcından bu yana 155 bin 665 kişide Kovid-19'a rastlandı, bunlardan 151 bin 68'i sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1370 kişi yaşamını yitirdi.