Son Dakika Haberleri: Gana'da Nijeryalılara ait mağazalar kapatıldı
Son Dakika Güncel Gana'da Nijeryalılara ait mağazalar kapatıldı

Gana'da Nijeryalılara ait mağazalar kapatıldı

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da ticaret yapan Nijeryalı iş adamlarına ait 50 mağaza, ülkenin ticari kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle kapatıldı.

Gana'da Nijeryalılara ait mağazalar kapatıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da ticaret yapan Nijeryalı iş adamlarına ait 50 mağaza, ülkenin ticari kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle kapatıldı.

Gana Elektrik Satıcıları Birliği Sözcüsü Samuel Addo, başkent Akra'da ticaret yapan Nijeryalıların, ülkenin ticari kurallarını ihlal ettiklerini belirterek bu nedenle 50 mağazayı kapattıklarını belirtti.

Gana'daki Nijeryalı Tüccarlar Birliği Başkanı Chukwuemeka Nnaji, mağazalara gelen Ganalı yetkililerin gerekçe göstermeden dükkanlarını kilitlediklerini ifade etti.

Nnaji, olayla ilgili polise haber verdiklerini fakat polisin müdahale etmediğini kaydetti.

Afrika, Gana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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