Gana'da Nijeryalılara ait mağazalar kapatıldı

Nnaji, olayla ilgili polise haber verdiklerini fakat polisin müdahale etmediğini kaydetti.

Gana'daki Nijeryalı Tüccarlar Birliği Başkanı Chukwuemeka Nnaji, mağazalara gelen Ganalı yetkililerin gerekçe göstermeden dükkanlarını kilitlediklerini ifade etti.

Gana Elektrik Satıcıları Birliği Sözcüsü Samuel Addo, başkent Akra'da ticaret yapan Nijeryalıların, ülkenin ticari kurallarını ihlal ettiklerini belirterek bu nedenle 50 mağazayı kapattıklarını belirtti.

Batı Afrika ülkelerinden Gana 'da ticaret yapan Nijeryalı iş adamlarına ait 50 mağaza, ülkenin ticari kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle kapatıldı.

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