Son Dakika Haberleri: Gana'da Nijeryalılara dolandırıcılıktan bin yıl mahkumiyet
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Gana'da Nijeryalılara dolandırıcılıktan bin yıl mahkumiyet

41 dakika önce

Nijerya'nın Ebonyi Eyaleti Valisi David Umahi, Gana'da bazı Nijeryalıların dolandırıcılık suçlamasıyla bin yıla kadar hapis cezaları aldığını belirtti.

Gana'da Nijeryalılara dolandırıcılıktan bin yıl mahkumiyet, System.String[]

Nijerya'nın Ebonyi Eyaleti Valisi David Umahi, Gana'da bazı Nijeryalıların dolandırıcılık suçlamasıyla bin yıla kadar hapis cezaları aldığını belirtti.

Umahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gana'da hapishanede bulunan bazı Nijeryalıların dolandırıcılık suçlamasıyla 500 ile bin yıl arasında hapis cezasına çarptırıldığını öğrendiklerini söyledi.

Nijeryalı gençlerin çoğunun kolay yoldan para kazanmak için dolandırıcılık gibi kötü işlere bulaştıklarına işaret eden Umahi, "Gana'da bulunan Nijeryalılardan yardım çağrıları geliyor, hapishanede bulunanlardan çoğunun mahkum edileceğini söylüyorlar." dedi.

Umahi, vatandaşları, hızlı para kazanma düşüncelerinden uzak durmaya davet etti.

Nijerya, Gana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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