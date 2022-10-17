Gana'da öğretmenler, ücretlerinin artırılması talebiyle süresiz grev başlattı

Gana'da öğretmenler, eğitime ayrılan bütçenin ve ücretlerinin artırılması talebiyle süresiz grev başlattı.
Öğretmenler Birliğinden yapılan açıklamada, öğretmenlerin, ülkede artan enflasyon sonucu hükümetten maaşlarının iyileştirilmesini talep ettikleri belirtildi.
Açıklamada, öğretmenlerin, taleplerinin kabul edilmemesi üzerine bugünden itibaren süresiz greve gittikleri ifade edildi.
Gana hükümeti, ekonomide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeniden masaya oturduğunu bildirmişti.
Ülkede artan ekonomik sıkıntılar gerekçesiyle geçen hafta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 12 polis yaralanmış, 29 kişi gözaltına alınmıştı.
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