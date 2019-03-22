Son Dakika Haberleri: Gana'da Otobüs Kazası: 60 Ölü

Gana'da Otobüs Kazası: 60 Ölü

43 dakika önce

Gana'da iki otobüsün kafa kafaya çarpmasıyla meydana gelen kazada 60 kişi hayatını kaybetti.

Gana'da Otobüs Kazası: 60 Ölü, System.String[]
Gana'da iki otobüsün kafa kafaya çarpmasıyla meydana gelen kazada 60 kişi hayatını kaybetti. Gana'nın Bono Doğu Bölgesi'nde iki otobüsün kafa kafaya çarpmasıyla meydana gelen kazada 60 kişi hayatını kaybetti. Gana polisi kazanın Güney Kintampo ilçesine bağlı Anoma Nkwanta'da sabaha karşı 02.00 sularında meydana geldiğini, çarpışma sonucu çıkan yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısının arttığını bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kintampo Tümeni Polis Komutanı Joseph Antwi Gyawu, kazanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Bono, Gana, Güncel
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