Gana'da Otobüs Kazası: 60 Ölü
43 dakika önce
Gana'da iki otobüsün kafa kafaya çarpmasıyla meydana gelen kazada 60 kişi hayatını kaybetti.
Gana
'da iki otobüsün kafa kafaya çarpmasıyla meydana gelen kazada 60 kişi hayatını kaybetti. Gana'nın Bono
Doğu Bölgesi'nde iki otobüsün kafa kafaya çarpmasıyla meydana gelen kazada 60 kişi hayatını kaybetti. Gana polisi kazanın Güney
Kintampo ilçesine bağlı Anoma Nkwanta'da sabaha karşı 02.00 sularında meydana geldiğini, çarpışma sonucu çıkan yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısının arttığını bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kintampo Tümeni Polis
Komutanı Joseph Antwi Gyawu, kazanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:16 Kaynak: İHA
Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı
Karısını Öldürüp Oğlunu Aradı: Annenizi Öldürdüm, Hakkınızı Helal Edin
Erdoğan'ın Övgüyle Bahsettiği Yeni Zelanda Başbakanı'na Ölüm Tehdidi
Ölümden Saliselerle Kurtuldular