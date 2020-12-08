Gana'da oy sayım süreci başladı - Son Dakika

Yaklaşık 17 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, mevcut Devlet Başakanı Nana Akufo-Addo dahil cumhurbaşkanlığı için 12 aday yarıştı.

Seçim sırasında Awutu Senya West seçim bölgesinde çıkan şiddet olaylarında bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi

Ulusal basında çıkan haberlerde, dün yapılan seçim sonrasında oyların merkezlerde toplandığı ve sayımına başlandığı kaydedildi.

Batı Afrika ülkesi Gana 'da devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerde oyların toplanmasının ardından sayıma geçildi.

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