Üye Girişi
Gana'da sarıhummadan ölen çocuk sayısı 22'ye çıktı - Son Dakika

Gana'da sarıhummadan ölen çocuk sayısı 22'ye çıktı

17.11.2021 01:50
Gana'da sarıhummadan ölen çocuk sayısı 22'ye çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın kuzeyinde sarıhumma salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın kuzeyinde sarıhumma salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Halk Sağlığı Direktörü Dr. Franklin Asiedu-Bekoe, yaptığı açıklamada, ülkenin Savannah bölgesinde sarıhummanın artmaya devam ettiğini belirtti.

Asiedu-Bekoe, bölgede son bir ayda 400'den fazla sarıhumma vakasının tespit edildiğini kaydederek, salgından hayatını kaybeden çocuk sayısının 22'ye çıktığını ifade etti.

Hükümetin salgının görülen bölgelere tıbbi yardımları sevk ettiğini aktaran Asiedu-Bekoe, halkı, hijyen ve çevre temizliği konusunda uyardı.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

Batı Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da sarıhummadan ölen çocuk sayısı 22'ye çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi 01:31 Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri 00:50 Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak 00:38 Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak
Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi 22:32 Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz 16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Son Dakika Haberleri
01:31 Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin
01:30 Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi
01:21 Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi
01:02 Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular
00:55 Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi
00:49 Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri
00:48 Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin
00:38 Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak
00:37 Hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirinde adına akrostiş yaptığı Muazzez Akkaya ilk kez konuştu
00:13 Kılıçdaroğlu helalleşme listesini paylaştı: İkna odalarına sokulan kızlarımızla helalleşeceğiz, Roboski ile helalleşeceğiz
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin         
01:32
Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi         
01:22
Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
00:49
5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş         
23:13
Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir         
22:22
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 02:55:51. #1.13#
SON DAKİKA: Gana'da sarıhummadan ölen çocuk sayısı 22'ye çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement