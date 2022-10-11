Gana'da sellerde 5 kişi öldü, 10 kişi kayıp - Son Dakika
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Gana'da sellerde 5 kişi öldü, 10 kişi kayıp

11.10.2022 14:57
Gana'da sellerde 5 kişi öldü, 10 kişi kayıp

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Gana Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Eastern Vilayet Koordinatörü Kwame Appiah Kodua, son günlerde bölgede devam eden şiddetli yağışların sellere yol açtığını belirtti.

Kodua, vilayetteki sellerde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 10 kişinin de kaybolduğunu kaydetti.

Sel nedeniyle yüzlerce evin sular altına kaldığını aktaran Kodua, selde kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ulusal basındaki haberlerde, başkent Akra'daki sellerde de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 binden fazla ailenin yerinden olduğu kaydedildi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gana'da sellerde 5 kişi öldü, 10 kişi kayıp - Son Dakika
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