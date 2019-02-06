Gana'da Trafik Kazası: 21 Ölü, 13 Ağır Yaralı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişinin öldüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişinin öldüğü bildirildi.



Mampong polis yetkililerden David Akwesi, yaptığı açıklamada, ülkenin Kuması-Mampong kara yolunda iki otobüsün çarpıştığını belirtti.



Akwesi, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin ağır yaralandığını ifade etti.



Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydeden Akwesi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.



Akwesi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

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