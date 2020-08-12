Gana'da Türk konsorsiyumuna karşı direniş çağrısı - Son Dakika

Gana'da muhalefet lideri, devlet başkanının Kotoka Havalimanı'nın yüzde 66'sını bir Türk konsorsiyumuna çok düşük rakamla satmak istediğini iddia ederek yandaşlarını satışa direnmeye ve önlemeye çağırdı.

Afrika ülkelerinden Gana'da ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre'nin sözcüsü Joyce Bawa Mogtari'den Türkiye açıklaması geldi. Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun, Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın (KIA) yaklaşık yüzde 66'sını Türk konsorsiyumuna satmayı planladığını iddia ederek Ganalıları her ne pahasına olursa olsun milli varlığın planlanan satışına direnmeye ve önlemeye davet etti. Bawa Mogtari, KIA yönetiminin, Türk konsorsiyumunun havalimanının yönetiminde stratejik ortak olmak için teklif sunduğuna dair iddiaların yalan olduğunu dair açıklamasını kabul etmedi. Hükümetinin tesisi Türk konsorsiyumuna devretmek için perde arkasında çalıştığını iddia etti. Başkan Akufo-Addo ve yandaşlarına yolsuzluk eylemlerini sona erdirme çağrısı yaptı. Ayrıca sosyal medya hesabından "Bay Akufo-Addo yolsuzluk eylemlerinizi, kendinizin ve yakınlarınızın menfaatine ülkemizin çıkarına aykırı hareket etmeyi durdurun" çağrısı yaptı.

Gana Havalimanları Genel Direktörü Yaw Kwakwa ise Bawa Mogtari'nin iddiasının yalan olduğunu iddia ederek "Türklerin havaalanının yönetimi için istenmeyen bir teklif sunduğu yönündeki iddia büyük bir yalandır" ifadelerini kullandı. Muhalefet liderinin açıklamasının tehlikeli bir gerginliğe neden olabileceği konusunda uyarılar yaptı. - AKRA