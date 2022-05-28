Gana'da Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gana'da Türk mutfağı tanıtıldı

28.05.2022 12:06
Gana'da Türk mutfağı tanıtıldı

Gana'da, Türkiye'nin Akra Büyükelçiliği tarafından "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında çeşitlik etkinlikler düzenlendi.

Gana'da, Türkiye'nin Akra Büyükelçiliği tarafından "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında çeşitlik etkinlikler düzenlendi.

Başkent Akra'da verilen gala yemeğine bakanlar ve diplomatların yanı sıra onur konuğu olarak Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun eşi Rebecca Akufo-Addo da katıldı.

Gala yemeği vesilesiyle düzenlenen atölye çalışması, konuklar tarafından beğenilirken, Türk mutfağı kitabı da ilgi çekti.

Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağının Orta Asya'dan itibaren süren ve kültürel etkileşimle zenginleşen yolculuğuna değinerek, geleneksel, sağlıklı, sıfır atık nitelikleri üzerinde durdu.

Akra Büyükelçiliğince aynı hafta içerisinde Türk kahvesi kültürü tanıtım etkinliği ile Türk lezzetlerinin sunulduğu bir resepsiyon da yapıldı.

YORUMLAR
500
Küba'da Türk mutfağı tanıtımı sona erdi Küba'da Türk mutfağı tanıtımı sona erdi Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu
Kaynak: AA

cumhurbaşkanı, Türkiye, Türk, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 12:13:03. #1.12#
SON DAKİKA: Gana'da Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement