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Gana'da ulusal aşı enstitüsü kurulacak - Son Dakika

Gana'da ulusal aşı enstitüsü kurulacak

15.12.2021 02:09
Gana'da ulusal aşı enstitüsü kurulacak

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkede ulusal aşı enstitüsünün kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkede ulusal aşı enstitüsünün kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Akufo-Addo, Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, Afrika kıtasının kendi ayaklarının üzerinde durması gerektiğini belirtti.

Akufo-Addo, Gana'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yerli aşı üretimini denetleyecek ulusal aşı enstitüsünü kurmaya karar verdiğini söyledi.

Afrika ülkelerinin doğal kaynaklarını daha iyi değerlendirmeleri gerektiğine işaret eden Akufo-Addo, "Kendimize güvenmeliyiz ve kendimizi yoksulluktan refaha çekmek için hayırseverler, yardımlar ve sadakalarla yaşayan dilencilerin imajını bırakmalıyız. Ayrıca bol doğal kaynaklarımızı daha iyi ve daha akıllıca kullanmalıyız." dedi.

Akufo-Addo, Afrika'nın zayıf sağlık sistemleri nedeniyle Kovid-19 virüsü kıtaya ulaştığında kötü şekilde etkileneceği tahminlerinin gerçekleşmediğini belirterek, kıtanın bu salgından ders çıkardığını kaydetti.

Bugüne kadar kıtada sadece nüfusun yüzde 10'unun aşı olduğunu ifade eden Akufo-Addo, bunun da aşı yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu, Strazburg, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da ulusal aşı enstitüsü kurulacak - Son Dakika


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