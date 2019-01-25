Gana'da Yanlış Aşı Vurulan 10 Kişi Öldü
3 saat önce
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Wa bölgesinde, yılan sokmasıyla mücadele kapsamında yanlış aşı vurulan 10 kişinin öldüğü bildirildi.
Batı Afrika
ülkelerinden Gana
'nın Wa bölgesinde, yılan sokmasıyla mücadele kapsamında yanlış aşı vurulan 10 kişinin öldüğü bildirildi.
Wa Batı Bölgesi hastanesinden Dr. Benjamin Aminyuure, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılan sokmasına karşı aşı alamadıkları için hastaların özel bir eczaneye yönlendirildiğini ve burada yanlış aşı uygulandığını söyledi.
Aminyuure, yapılan aşılama sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.
Bölgede çok sayıda yılan sokması vakası olduğunu ifade eden Aminyuure, hükümetten aşı göndermesini talep etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:07 Kaynak: AA
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