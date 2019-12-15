Gana'da yasa dışı işletilen madenlerde 62 çalışan gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gana'da yasa dışı işletilen madenlerde 62 çalışan gözaltına alındı - Son Dakika

Gana'da yasa dışı işletilen madenlerde 62 çalışan gözaltına alındı

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, yasa dışı faaliyet gösteren madenlere yönelik operasyonda 62 çalışan yakalandı.

Gana'da yasa dışı işletilen madenlerde 62 çalışan gözaltına alındı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, yasa dışı faaliyet gösteren madenlere yönelik operasyonda 62 çalışan yakalandı.

Polis Sözcüsü Kwaku Buadu Peprah, ülkenin batısındaki Kenyasi bölgesinde yasa dışı işletilen madenlere yönelik operasyon düzenlendiğini, buralarda çalışan 2'si kadın 62 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tarihte, "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

Afrika, Polis, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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