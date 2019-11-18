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Gana'da yeni petrol rezervi bulundu

6 saat önce

Gana'nın batısında 1,2 milyar varillik petrol rezervi keşfedildi.

Gana'da yeni petrol rezervi bulundu, System.String[]

Gana'nın batısında 1,2 milyar varillik petrol rezervi keşfedildi.

Springfield Arama ve Üretim Limited Şirketi (SEP) Genel Müdürü Kevin Okyere, yaptığı açıklamada, Gana'nın Western eyaletinde bulunan petrol rezervlerinin ülke tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Okyere, "Springfield olarak Gana'nın açık denizlerindeki derin sularda yürüttüğümüz sondaj çalışmalarında yaklaşık 1,2 milyar varil ham petrol keşfettik." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40 gündür bölgedeki iki ayrı noktada petrol arama çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Okyere, bu keşfin Afrikalı şirketler için de önemli bir adım olacağının altını çizdi.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak bilinen ve 2016'da ihracatının yüzde 42'sini altının oluşturduğu Gana'da 2010 yılından itibaren çıkarılmaya başlanan petrol ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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