Gana'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika Gana'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret - Son Dakika

Gana'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'in Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Gana'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'in Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey 11-14 Ocak 2020 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Gana'dan ülkemize dışişleri bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret sırasında işbirliğimizin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılacaktır" denildi. - ANKARA

Türkiye, Gana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
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