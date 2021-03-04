Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo'nun zaferi resmileşti - Son Dakika

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde seçilen Nana Akuffo-Addo'nun zaferi Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylandı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Anayasa Mahkemesi, ana muhalefet partisi aday John Dramani Mahama'nın itirazını değerlendirdi.
Mahkeme, Mahama'nın itirazını haksız buldu ve Akuffo-Addo'nun seçimde oyların yüzde 51,59'un aldığını doğruladı.
Seçimlerde 12 aday yarışmıştı
Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo oyların yüzde 51,59'unu, muhalefet partisi adayı Mahama ise oyların 47,36'sını almıştı.
Mahama, seçim sonuçlarına itiraz ederek, 30 Aralık'ta mahkemeye başvurmuştu.
Ülkede seçim sırasında çıkan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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