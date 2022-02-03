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Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo, bölge ülkelerini "darbe modası" konusunda uyardı - Son Dakika

Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo, bölge ülkelerini "darbe modası" konusunda uyardı

03.02.2022 18:05
Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo, bölge ülkelerini "darbe modası" konusunda uyardı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, kıtada "darbe modasının" başladığını söyledi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, kıtada "darbe modasının" başladığını söyledi.

Akufo-Addo, Burkina Faso'daki darbe gündemiyle Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen ECOWAS toplantısının açılışında konuştu.

Bölgede son dönemde yaşanan askeri darbe ve girişimlerden endişe duyduğunu belirten Akufo-Addo, "Bu tehlikeli darbe modası tüm bölgeyi mahvetmeden önlem alalım." ifadesini kullandı.

Batı Afrika'da Ağustos 2020'den bu yana dört askeri darbe yaşandı.

Son olarak Burkina Faso'da 24 Ocak'ta askerin yönetime el koymasının ardından 1 Şubat'ta da Gine Bissau başarısız bir darbe girişimine sahne olmuştu.

ECOWAS, iki kez darbe yaşanan Mali ve Gine'ye çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Henüz yaptırım uygulanmayan Burkina Faso'nun ise sadece ECOWAS üyeliği askıya alınmıştı.

Burkina Faso ile ECOWAS'a üyeliği askıya alınan ülke sayısı üçe çıkmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Darbe, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo, bölge ülkelerini 'darbe modası' konusunda uyardı - Son Dakika


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