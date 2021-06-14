Gana Dışişleri Bakanı Botchwey: "Afrika'ya söz verilen aşıların halen gönderilmemesi utanç verici" - Son Dakika

Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Afrika'ya söz verilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının halen gönderilmemesinin "utanç verici" olduğunu söyledi.

Botchwey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasındaki Kovid-19 aşılarına erişimdeki eşitsizlikten endişe duyduğunu belirtti.

Bakan Botchwey, gelişmiş ülkelerin aşıları, gelişmekte olan ülkelere sunmadan önce sürü bağışıklığı kazanmalarını beklediklerini kaydetti.

Şu anda 1,2 milyar nüfuslu Afrika'ya gelen aşının 15 milyonu geçmediğinin altını çizen Botchwey, "Afrika'ya söz verilen aşıların halen gönderilmemesi utanç verici." diye konuştu.

Botchwey, gelişmiş ülkelere "herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir" sözünü hatırlatarak, Afrika ülkelerine aşılara eşit erişim hakkının verilmesinin çok önemli olduğunu anlattı.

Bakan Botchwey, dünyanın küresel salgınla savaşabilmesinin tek yolunun tüm ülkelere eşit aşı gönderilmesi olduğunu ifade etti.