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Gana, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye aşı kampanyası başlattı - Son Dakika

Gana, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye aşı kampanyası başlattı

21.01.2022 00:12
Gana, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye aşı kampanyası başlattı

Gana'da (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından ülkede 3. doz takviye aşı kampanyası başlatıldı.

Gana'da (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından ülkede 3. doz takviye aşı kampanyası başlatıldı.

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Gana Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Başkanlığı iş birliğinde salgına karşı uygulanan tedbirleri yeniden geçirildi.

Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, yaptığı açıklamada, ülkede salgına karşı 3. doz takviye aşı kampanyasının başlatıldığını belirtti.

Takviye aşısının aşamalar halinde olacağını aktaran Agyeman-Manu, ilk aşamada sağlık ve güvenlik çalışanları, 60 yaş ve üzeri ve sağlık sorunları yaşayan kişilere hedefleneceğini söyledi.

Agyeman-Manu, ülkede hamile kadınların da Moderna ya da BioNTech- Pfizer aşısını da olabileceğini ifade etti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da şimdiye kadar toplumun yüzde 9,7'sine aşı uygulanmıştı.

Gana'da salgının başlangıcından bu yana 154 bin 614 kişide Kovid-19'a rastlandı, bunlardan 146 bin 489'u sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1354 kişi yaşamını yitirdi.

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Omicron, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye aşı kampanyası başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gana, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye aşı kampanyası başlattı - Son Dakika
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