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Gana kuraklık tehdidine karşı 2022'ye kadar 20 milyon ağaç daha dikecek - Son Dakika

Gana kuraklık tehdidine karşı 2022'ye kadar 20 milyon ağaç daha dikecek

03.11.2021 02:07
Gana kuraklık tehdidine karşı 2022'ye kadar 20 milyon ağaç daha dikecek

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkesindeki kuraklık tehdidine karşı başlatılan "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında 2022'ye kadar 20 milyon fidan dikileceğini söyledi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkesindeki kuraklık tehdidine karşı başlatılan "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında 2022'ye kadar 20 milyon fidan dikileceğini söyledi.

Akufo-Addo, İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, Gana'nın kuraklıkla mücadeleye önem verdiğini belirtti.

Agresif ağaçlandırmaya girişmek yalnızca ormanları ve çevreyi korumaya yardımcı olmakla kalmayacağını söyleyen Akufo-Addo, aynı zamanda Gana'daki iklim değişikliğinin etkisini azaltmaya da yardımcı olacağını ifade etti.

Akufo-Addo, ülkede yaklaşık 7,6 milyon hektarlık bozuk orman ve tarım arazilerini geri kazanmaya kararlı olduğunu işaret ederek, "Gana'da 'Yeşil Alan' kampanyası kapsamında 2022'ye kadar 20 milyon fidan dikilecek." dedi.

Ülkede yasa dışı madenciliğin çevre üzerinde zararlı etkiler bıraktığına dikkat çeken Akufo-Addo, bu nedenle ülkenin ulusun birkaç on yıl önce sahip olduğu muazzam orman örtüsünü yeniden kazanmak için herkes ve her şey desteklenmesini gerektiğini vurguladı.

Gana "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında haziranda bir günde 5 milyon fidan dikmişti.

Birleşmiş Milletler, Glasgow, İskoçya, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana kuraklık tehdidine karşı 2022'ye kadar 20 milyon ağaç daha dikecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gana kuraklık tehdidine karşı 2022'ye kadar 20 milyon ağaç daha dikecek - Son Dakika
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