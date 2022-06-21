Gana Meclis Başkan Yardımcısı Owusu, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nı değerlendirdi - Son Dakika
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Gana Meclis Başkan Yardımcısı Owusu, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nı değerlendirdi

21.06.2022 21:32

Gana Birinci Meclis Başkan Yardımcısı ve Küresel Parlamenterler Göç Konferansı Raportörü Joseph Osei Owusu, göç ve göçmenlerle ilgili imzalanan uluslararası mutabakatları sadece ev sahibi değil tüm ülkelerin uygulaması gerektiğini söyledi.

Gana Birinci Meclis Başkan Yardımcısı ve Küresel Parlamenterler Göç Konferansı Raportörü Joseph Osei Owusu, göç ve göçmenlerle ilgili imzalanan uluslararası mutabakatları sadece ev sahibi değil tüm ülkelerin uygulaması gerektiğini söyledi.

Owusu, TBMM'nin Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nın kapanış konuşmasında değerlendirmelerde bulundu.

Konferansta, yerinden zorla edilmiş mültecilerin gittikleri ülkelerdeki hakları, uyum süreçleri ve göçmenlerle ilgili imzalanmış uluslararası tüm anlaşmaların detaylarıyla ele alındığını belirten Owusu, sorunun çözümüne ilişkin yöntemlerin de masaya yatırıldığını anlattı.

Konferansta, göç ve göçmen meselesinin ev sahibi ülkelerin sorunu olmaktan çıkıp küresel bir boyut kazandığını dile getiren Owusu, "Konferansta küresel mülteci sorunu ve bununla ilgili imzalanan tüm uluslararası anlaşmalar tüm detaylarıyla ele alındı. Bu anlaşmalar sadece ev sahibi ülkeleri değil tüm ülkeler için geçerli. Her ülkenin bu uluslararası sözleşmeleri uygulanması gerekiyor. Bu mutabakatlar aslında çok taraflılığın ve uluslararası iş birliğinin başarılı bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Parlamenterlerimiz mutabakatların uygulanması konusunda ilerleme kat etmiş olsa bile devamlılığı konusunda hala yapılacak çok şey olduğunu bu konferans kapsamında dile getirdiler." diye konuştu.

Göç yönetişimi ve mülteci istihdamı ilgili sözleşmeleri 100'den fazla ülkenin onayladığını aktaran Owusu, çalışan göçmenlerin haklarının korunmasına yönelik anlaşmalara ise 56 ülkenin imza attığını kaydetti.

Hedeflenen vizyona ulaşma noktasında mutabakatların yeterince uygulanmadığına tam tersine giderek kötüleştiğine dikkat çeken Owusu, şöyle konuştu:

"Bu konuda çalışma yapan parlamenterlerimiz durumun kötüleştiğine dair bilgileri bu konferans kapsamında dile getirdiler. Bu kötüleşen durumun kilit etmeni Kovid-19 salgınıdır. Salgın aynı zamanda yabancı düşmanlığını da ciddi bir şekilde tetiklemiştir. Yabancılar adeta günah keçisi haline getirildi. Salgının yayılması ve ekonomilerdeki kötüleşmenin sorumluluğu mültecilerin omuzlarına yüklendi."

Owusu göç ve mülteciler konusunda parlamenterlerin önemli görevleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Konferansta, parlamenterlerin önemine özellikle vurgu yapılarak sürücü koltuğunda olmaları gerektiğinin altı çizildi. Parlamenterler, gerek ev sahibi ülkeler gerek uluslararası mutabakatlara imza atmış ülkelerde sürdürülebilir göç politikaları yapılması gerektiğinin altını çizmişlerdir. Aynı zamanda ulusal mevzuatların, uluslararası normalle uyumlu olacak şekilde revize edilmesi ve gözden geçirilmesi gerektiğine de özellikle dikkati çektiler. Göçün kök ve itici nedenleri üzerinde durulması, araştırılması ve çözüm bulunması gereken bir husus olduğu ele alınmıştır."

Konferansta ev sahibi ülkelerin yüklerinin paylaşılması konusundaki sorumlulukların da hatırlatıldığını belirten Owusu, aynı zamanda sınır yönetiminin de kilit konulardan biri olarak tartışıldığını aktardı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda konuştu (2) İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda konuştu (2) TBMM Başkanı Şentop, Küresel Parlamenter Göç Konferansı açılışında konuştu: (1) TBMM Başkanı Şentop, Küresel Parlamenter Göç Konferansı açılışında konuştu: (1)
Kaynak: AA

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