Gana Milli Camisi ve Külliyesi Ganalı Müslümanlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Gana Milli Camisi ve Külliyesi Ganalı Müslümanlara ev sahipliği yapıyor

08.07.2022 20:09

Türk hayırseverlerin destekleriyle inşa edilen Gana Milli Camisi'nde Kurban Bayramı arifesinde cuma namazı kılındı.

Türk hayırseverlerin destekleriyle inşa edilen Gana Milli Camisi'nde Kurban Bayramı arifesinde cuma namazı kılındı.

Başkent Akra'da geçen yıl hizmete başlayan Gana Milli Camisi ve Külliyesi, Batı Afrika'nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.

Açık ve kapalı olmak üzere toplam 15 bin kişi kapasiteli cami Osmanlı mimarisi ile dikkati çekiyor.

Cuma ve bayram namazlarını Gana Diyanet İşleri Başkanı Osman Nuhu Sharubutu'nun kıldırdığı camide hutbeler Arapça, İngilizce ve yerel dilde okunuyor.

Gana Milli Camisi İmam Hatibi Ali Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin Batı Afrika'nın en büyük camisi olduğuna işaret ederek bayram namazında Ganalı Müslümanların camiyi tamamen dolduracaklarını belirtti.

Gana Milli Camisi'nin Süleymaniye Camisi'nin mimarisinin örneklemesi ile yapıldığını aktaran Güven, "Camideki çinilerden ve motiflerden anlarsınız burası İstanbul'daki Rüstem Paşa Camisi'nden, Eyüp Sultan Camisi'nden ve Süleymaniye Camisi'nden örneklemeler taşıyor." dedi.

Yapımı 8 yıl süren Gana Milli Camisi 16 Temmuz 2021'de hizmete açılmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana Milli Camisi ve Külliyesi Ganalı Müslümanlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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