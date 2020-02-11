Gana'nın 2018 kaju geliri 378 milyon dolar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gana'nın 2018 kaju geliri 378 milyon dolar - Son Dakika

Gana'nın 2018 kaju geliri 378 milyon dolar

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Gana, 2018'de kaju ihracatından 378 milyon dolar gelir elde etti.

Gana'nın 2018 kaju geliri 378 milyon dolar, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Gana, 2018'de kaju ihracatından 378 milyon dolar gelir elde etti.

Gana Gıda ve Tarım Bakanlığı Mahsul Hizmetler Direktörü Seth Osei-Akoto, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaju ihracatından elde edilen gelirin, geleneksel olmayan ihracat maddelerinden elde edilen gelirin yüzde 43'ünü oluşturduğunu söyledi.

Osei-Akoto, "2018 yılı rakamlarına göre Gana, 110 bin tonluk kaju ihracatından 378 milyon dolar gelir elde etti." dedi.

Hükümetin kajudan elde edilen gelirlerin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları ve yatırımlara devam ettiğini vurgulayan Osei-Akoto, "Bazı zorluklar Gana dahil birçok ülkedeki kaju üretimini olumsuz etkiliyor ve üretim seviyesi hala düşük." ifadelerini kullandı.

Gana'da kaju en fazla ülkenin Brong-Ahafo bölgesinde yetişirken 2000 yılından itibaren yapılan yatırımlarla üretim dört katı artış kaydetti.

İhracat, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Engin Altan Düzyatan, plastik atıklara dikkat çekmek için belgesel çekti
Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu: Artık hayata farklı bir yeren bakıyorum
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 20:44:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gana'nın 2018 kaju geliri 378 milyon dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]