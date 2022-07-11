Gana'nın başkenti Akra'nın kuzeyindeki Akropong'da insanlar zor şartlarda yaşıyor

Gana'nın başkenti Akra'nın kuzeyinde yer alan, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Akropong bölgesinde insanlar zor şartlarda hayat mücadelesi veriyor.

Başkentin kuzey kesimlerinde yaşayan insanların çoğu geçimini tropikal meyve satarak sağlıyor.

Kendi yaptıkları barakalarda yaşayan gençler ise çalışarak hem ailelerine destek oluyor hem de eğitimlerini tamamlamaya çalışıyor.

Ağaçlara tırmanarak topladığı meyveleri satan 15 yaşındaki Clifford Agbeko, günlük kazancının 20 Gana cidisi (2,5 dolar) olduğunu belirtiyor.

Kazandığı para ile hem kardeşine baktığını hem de eğitimini tamamlamaya çalıştığını söyleyen Agbeko, bu mücadeleyi veren bölgedeki on binlerce gençten sadece biri.