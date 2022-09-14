Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

Kaynak: AA

Madencilik, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gana'da altın madeninde meydana gelen göçükte 5 kişi öldü - Son Dakika

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