Gana'nın Ukrayna'dan tahliye ettiği ikinci vatandaş grubu ülkeye ulaştı - Son Dakika
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Gana'nın Ukrayna'dan tahliye ettiği ikinci vatandaş grubu ülkeye ulaştı

08.03.2022 02:13
Gana'nın Ukrayna'dan tahliye ettiği ikinci vatandaş grubu ülkeye ulaştı

Gana hükümetinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahliye ettiği vatandaşlarından ikinci grup ülkeye geldi.

Gana hükümetinin, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle tahliye ettiği vatandaşlarından ikinci grup ülkeye geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Romanya'dan tahliye edilen 54 Ganalı öğrenci, başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kwaku Ampratwum-Sarpong, yaptığı açıklamada, hükümetin seyahatleri için uçak bileti sağlamasına rağmen 15 Ganalı öğrencinin ülkeye dönmeyi reddettiğini belirtti.

Ampratwum-Sarpong, ülkeye dönmeyi reddeden öğrencilerin eğitimlerine Macaristan'da devam edebileceğini ifade etti.

Afrika kıtasında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahliye başlatan ilk ülke Gana, 1 Mart'ta ilk olarak 15 vatandaşının tahliyesi yapmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'nın Ukrayna'dan tahliye ettiği ikinci vatandaş grubu ülkeye ulaştı - Son Dakika


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