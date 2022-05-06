Gana Savunma Bakanı: Batı Afrika'da Son Üç Yılda 16.000'den Fazla Kişi Öldürüldü - Son Dakika
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Gana Savunma Bakanı: Batı Afrika'da Son Üç Yılda 16.000'den Fazla Kişi Öldürüldü

06.05.2022 12:09
Gana Savunma Bakanı: Batı Afrika'da Son Üç Yılda 16.000'den Fazla Kişi Öldürüldü

AKRA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Gana Savunma Bakanı Dominic Nitiwul Perşembe günü, Batı Afrika'da son üç yıldaki şiddet içeren aşırılık olaylarında en az 16.726 kişinin öldüğünü açıkladı.

AKRA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Gana Savunma Bakanı Dominic Nitiwul Perşembe günü, Batı Afrika'da son üç yıldaki şiddet içeren aşırılık olaylarında en az 16.726 kişinin öldüğünü açıkladı. Savunma Bakanı Nitiwul bu açıklamayı, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Savunma Kurmay Başkanları Komitesi'nin Gana'nın başkenti Akra'daki iki günlük olağanüstü toplantısının açılışında yaptı.

Nitiwul, son üç yılda alt bölgede 16.726'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, birkaç bin kişinin yaralandığı ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği 5.306 terör bağlantılı saldırı olduğunu söyledi. Bakan, sadece 2022'nin ilk üç ayında 840'tan fazla saldırının gerçekleştiğini ve silahlı gruplarla suç şebekelerinin yarattığı güvensizlik ortamının hüküm sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı ayrıca, aralarında Gine Körfezi deniz koridorunu çalışamaz hale getiren korsanlık ve sınır ötesi suçlardaki artışın bulunduğu deniz suçlarındaki yükselişe de değindi. Bunların üstesinden gelmek için Nitiwul, alt bölgesel güvenliğine yönelik olağan görev yaklaşımının ötesine geçilmesi ve Batı Afrika'daki şiddet belasıyla uğraşırken daha entegre ve işbirlikçi bir yaklaşım benimseme ihtiyacı olduğunu söyledi.

Nitiwul güvenlik şeflerini, sınır ötesi bilgi alışverişinde bulunan militanları ve silahlı grupları daha iyi izlemek amacıyla daha fazla istihbarat paylaşımı için gerekli işbirliği ortamını yaratmaya da çağırdı. Nitiwul, "Şu anda denizlerdeki güvensizlik, terörizm belası ve şiddet içeren aşırılıkla mücadele eden ülkelere desteği harekete geçirmek için somut adımlara ve eylemlere ihtiyacımız var" dedi.

ECOWAS Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Francis Awagbe Behanzin, ECOWAS Komisyonu Başkanı adına toplantının açılışını yaptı. İki gün sürecek toplantı, ECOWAS'ın alt bölgede aşırılık yanlısı şiddeti ve askeri darbelerin yükselişini dizginlemek için stratejiler geliştirilmesi çabalarının bir parçasını oluşturuyor.

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Batı Afrika, Terör, Mayıs, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Gana Savunma Bakanı: Batı Afrika'da Son Üç Yılda 16.000'den Fazla Kişi Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gana Savunma Bakanı: Batı Afrika'da Son Üç Yılda 16.000'den Fazla Kişi Öldürüldü - Son Dakika
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