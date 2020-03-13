Gana ve Gabon'da ilk korona virüs vak'aları - Son Dakika
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Gana ve Gabon'da ilk korona virüs vak'aları

7 saat önce

Gana ve Gabon'da ilk korona virüs vak'aları doğrulandı.

Gana ve Gabon'da ilk korona virüs vak'aları, System.String[]

Gana ve Gabon'da ilk korona virüs vak'aları doğrulandı.


Dünya genelinde etkin olan korona virüsünde vak'a ve ölü sayısı yükselmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkmasından bu yana kadar küresel olarak 134 binden fazla vak'a tespit edilirken 4 bin 990 kişi hayatını kaybetti. Son olarak Gana ve Gabon'da ilk korona virüsü vak'aları tespit edildi. Gana ve Gabon, Sahra Altı Afrika ülkeleri arasında virüsün tespit edildiği dokuzuncu ve onuncu ülke oldu.


Gabon Sağlık Bakanlığı ilk vak'anın 8 Mart'ta Fransa'dan dönen 27 yaşında Gabon vatandaşı olduğunu ifade etti. Gana'da ise iki korona virüs vak'asının son dönemde Norveç ve Türkiye'den döndüğü ifade edildi. Gabon Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vak'alar şu anda karantinada ve durumları stabil " ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan Fildişi Sahili, Nijerya, Senegal, Kamerun, Togo, Güney Afrika, Burkina Faso ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde korona virüsü görüldü. - LIBREVILLE

Çin Halk Cumhuriyeti, Gabon, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
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