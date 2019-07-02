Gana ve Kamerun bir üst turda
16 dakika önce
2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana, Gine-Bissau'yu 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
2019 Afrika
Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana
, Gine-Bissau'yu 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Gana'nın yanı sıra aynı grupta yer alan Kamerun
da Benin
ile 0-0 berabere kalmasına rağmen üst tura çıkan diğer takım oldu. Bu yıl Mısır
'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda yer alan Gana, Süveyş Stadyumu'nda oynanan maçta Gine Bissau'yu 46. dakikada Jordan Ayew
ve 72. dakikada Thomas Partey'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek puanını 5 yaptı ve bir üst tura çıktı. Aynı grupta yer alan takımlardan Kamerun ve Benin ise İsmailiye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Golsüz beraber biten mücadele sonunda Kamerun, Gana ile aynı puanda Son 16 Turu'na yüksel diğer ekip oldu.
(İHA)
Gana ve Kamerun, Afrika Kupasında bir üst tura yükseldi
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