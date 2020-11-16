Gana ve Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor - Son Dakika

Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bin 123'e, Nijerya'da da 65 bin 148'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, son 48 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 213 artarak 50 bin 123'e ulaştı.

Virüs nedeniyle son 48 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 322'ye çıktı.

Toplam iyileşen sayısı 48 bin 328 olurken, 1473 kişi halen tedavi görüyor.

Öte yandan Nijerya'da Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1163'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 705 bin 809 test yapıldı ve Kovid-19'a yakalananların sayısı 152 artarak 65 bin 148'e ulaştı.

Hastalığa yakalanan 61 bin 73 kişinin iyileştiği ülkede 2 bin 912 kişinin tedavisi sürüyor.