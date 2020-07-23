Gana ve Nijerya devlet başkanları Mali'deki siyasi krizi çözmek için harekete geçti - Son Dakika

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yaşanan siyasi krizde arabuluculuk yapmak için Mali'ye gidiyor.

Gana Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede sınırların kapatılmasının ardından Akuffo-Addo'nun ilk yurtdışı seyahatini yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Mali'de yaşanan siyasi kriz nedeniyle Afrika Birliği tarafından Akuffo-Addo, Nijer, Senegal ve Fildişi Sahili'ndeki mevkidaşlarıyla birlikte arabuluculuk yapmakla görevlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina da Buhari'nin Mali'nin başkenti Bamako'ya hareket edeceğini açıkladı.

Adesina, "Başkan Buhari Mali'de barış girişimi başlattı." değerlendirmesinde bulundu.

ECOWAS delegasyon göndermişti

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasını isteyen muhalefet ile iktidar arasındaki gerginliği gidermek için bu ülkeye geçen ay delegasyon göndermişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Mahmoud Dicko öncülüğünde muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün çağrısıyla 6 Haziran günü bir araya gelen yüz binlerce kişi, Ağustos 2018'de ikinci defa seçilen Keita'nın istifasını talep etmişti.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Keita'yı "2012'den bu yana güvenlik kriziyle mücadele eden Mali'yi kötü yönetmekle ve bölünme tehlikesine sokmakla" suçluyor.