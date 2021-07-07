Gana'ya Kovid-19'la mücadele için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alacak.

Gana Finans Komitesince yayımlanan rapora göre, Gana Parlamentosu ülkenin Kovid-19'la mücadelesi için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alınmasını onayladı.

Dünya Bankası'ndan alınacak 200 milyon dolarlık kredinin 137 milyon doları Kovid-19 aşısı temini, kalanı da salgından etkilenen küçük işletmeleri desteklemek için kullanılacak.

Afrika ülkesi Gana, Kovid-19'la mücadele kapsamında daha önce Dünya Bankası'ndan 360 milyon dolar kredi almıştı.

Ülkede, şimdiye kadar 96 bin 402 vaka görüldü, 796 kişi hayatını kaybetti.