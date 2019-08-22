Son Dakika Haberleri: Ganalı eski milli futbolcu Agogo vefat etti
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Ganalı eski milli futbolcu Agogo vefat etti

1 saat önce

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Agogo'nun, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hastanede vefat ettiği belirtildi.

Ganalı eski milli futbolcu Agogo vefat etti, System.String[]

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Agogo'nun, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hastanede vefat ettiği belirtildi.


Futbolcunun ölüm haberinin ardından formasını giydiği İngiliz kulüplerinden Nottingham Forest, Bristol Rovers, Sheffield Wednesday ve Barnet, başsağlığı mesajı yayımladı.


Faal futbol hayatını 2012'de İskoçya temsilcisi Hibernian'da sonlandıran Agogo, 2015 yılında felç geçirmesinin ardından birçok sağlık sorunuyla mücadele etmişti.


Ülkesinin en tanınan oyuncuları arasında yer alan Junior Agogo, Gana Milli Takımı'nda 27 maçta 12 gole imza attı.

İngiltere, Londra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:57 
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