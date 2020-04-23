Ganalı Hristiyanlar, Kovid-19'a karşı 3 gün dua edip oruç tutacak - Son Dakika

Afrika ülkesi Gana'da faaliyet gösteren Gana Hristiyan Konseyi, halka yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülke çapında 3 gün boyunca dua edip oruç tutma çağrısında bulundu.

Konsey Başkanı Başkanı Piskopos Paul Kwabena Boafo, Kovid-19'a karşı 3 gün boyunca dua edip oruç tutarak Allah'ın yardımını isteyeceklerini belirtti.

Kararın, Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile görüşme sonrası alındığını dile getiren Boafo, "Dua ve orucumuza 24 Nisan'da başlayıp, 26 Nisan'da son vereceğiz ve dualar radyo ile televizyondan canlı yayınlanacak." ifadesini kullandı.

Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında cami ve kiliseler ibadete kapatılırken, bin 154 kişide virüs tespit edildi, 9 kişi ise hayatını kaybetti.

Etiyopya'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Öte yandan Etiyopya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 965 testin yapıldığı ve pozitif çıkan vakanın bulunmadığı ifade edildi.

Vakaya rastlanmamasının "yayılımın düşüşe geçtiği" anlamı taşımadığı vurgulanan açıklamada, halka alınan önlemlere uymaları çağrısı yapıldı.

Ülkede şimdiye kadar 10 bin 736 test yapılırken, bunların 116'sı pozitif çıktı, 3 kişi ise virüsten hayatını kaybetti.