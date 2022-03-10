Ganalı iş adamı Chelsea'yi satın almak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ganalı iş adamı Chelsea'yi satın almak istiyor

10.03.2022 16:40
Ganalı iş adamı Chelsea'yi satın almak istiyor

Ganalı iş adamı ve siyasetçi Bernard Antwi Bosiako, İngiltere'nin Chelsea Futbol Kulübünü satın almak istediğini açıkladı.

Ganalı iş adamı ve siyasetçi Bernard Antwi Bosiako, İngiltere'nin Chelsea Futbol Kulübünü satın almak istediğini açıkladı.

Bosiako, bir yerel radyoda yaptığı açıklamada, 3 milyar sterlin teklifiyle Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi olmak istediğini belirtti.

Altın madenciliği işinin kulübü satın almasını finanse edebileceğini kaydeden Bosiako, "Şu anda yapmak istediğim Chelsea Futbol Kulübünü satın almak. Ben bir iş adamıyım, altın madenciliği yapıyorum ve 3 milyar sterlini ödeyebilirim." dedi.

Bosiako, Chelsea'yi satın aldığında takıma getireceği ilk oyunculardan birinin Brezilyalı Vinicius Junior olacağını ifade etti.

Gana'da Chairman Wontumi olarak bilinen iş adamı Bosiako, ülkede altın madencilik firması, radyo ve televizyon sahibi.

Bosiako, aynı zamanda ülkede iktidar partisi Ulusal Vatansever Partisinin (NPP) Ashanti vilayet başkanlığı görevini yapıyor.

YORUMLAR
500
Gitti 15 milyar sterlin! İngiltere'nin dondurduğu Rus oligarkların mal varlığının toplamı bu kadar Gitti 15 milyar sterlin! İngiltere'nin dondurduğu Rus oligarkların mal varlığının toplamı bu kadar Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Süper Amatör Küme

İş Adamı, Chelsea, Futbol, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ganalı iş adamı Chelsea'yi satın almak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:21 Isparta'da bir tır 7 araca çarptı! Annesini kaybeden adam sinir krizi geçirdi
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:46:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ganalı iş adamı Chelsea'yi satın almak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement