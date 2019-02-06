Son Dakika Haberleri: Gandi Suikastını Canlandıran Kişiye Tutuklama

Gandi Suikastını Canlandıran Kişiye Tutuklama

2 saat önce

Hindistan Bağımsızlık Hareketinin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte Gandi'nin uğradığı suikastı canlandıran aşırı sağcı bir grubun üst düzey yetkilisi tutuklandı.

Gandi Suikastını Canlandıran Kişiye Tutuklama, System.String[]
Hindistan Bağımsızlık Hareketinin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte Gandi'nin uğradığı suikastı canlandıran aşırı sağcı bir grubun üst düzey yetkilisi tutuklandı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılan mizansende, Gandi'nin temsili resmine ateş eden görüntüleri sosyal medyada yayılan aşırı sağcı Hindu Mahasabha grubunun liderlerinden Pooja Shakun Pandey ve eşi Ashok Pandey, Uttar Pradesh eyaleti polisi tarafından yakalandı.

Hindu Mahasabha tarafından Aligarh şehrinde 30 Ocak'ta yapılan etkinliğin videosunda, Pandey'in, Gandi'nin temsili resmine üç el ateş etmesinin ardından resmin yapıştırıldığı kuklanın alt kısmından kan sızdığı görülüyor.

Pandey'in etkinlikte ayrıca Mahatma Gandhi suikastını yapan Nathuram Godse'nin heykeline çelenk bırakması da tepkilere neden oldu.

Polis, Gandi suikastının canlandırıldığı bu mizansenle bağlantısı olduğu gerekçesiyle videoda görülen 12 kişiden 3'ünün geçen hafta yakalandığı bilgisini paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:40 Kaynak: AA

Mahatma Gandi, Hindistan, Güncel
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